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Летние олимпийские виды спорта

Шесть российских атлетов получили допуск к участию в ЧЕ по кроссу в нейтральном статусе

Турнир пройдет 8 декабря в Лиссабоне

ТАСС, 18 ноября. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) допустила шестерых российских спортсменов до участия в чемпионате Европы по кроссу в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Допуск к участию в соревнованиях получили Лилия Мендаева, Ильдар Надыгов, Екатерина Домнина, Ксения Кузнецова, Артем Попов и Ирина Шипицына, причем последние четверо допущены к участию в забегах для спортсменов не старше 20 лет.

Чемпионат Европы по кроссу пройдет 8 декабря в Лиссабоне.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF (предыдущее название World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от IAAF.

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Летние олимпийские виды спорта
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