Министр спорта России Колобков провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым

ТАСС, 18 ноября. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Встреча Колобкова и Минниханова состоялась в понедельник в Министерстве спорта России.

"У нас очень много тем для обсуждения, - отметил Колобков. - В ближайшие годы в Казани будет проведено множество международных соревнований, включая чемпионат мира 2025 года по водным видам спорта. Планируем подать заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта. Для этого созданы все условия благодаря таким проведенным крупным международным соревнованиям, как Универсиада 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года".

"Кроме того, мы обсудили концепцию проведения так называемых городских игр в Казани. Это будут всероссийские соревнования по новым видам спорта, которые пользуются большой популярностью среди молодежи", - добавил министр спорта.

Минниханов отметил роль "Дирекции спортивных и социальных проектов" в организации крупных мероприятий в республике. "В этом году мы организовали много мероприятий при поддержке Минспорта России. Благодарю как за финансовое, так и методическое содействие. Хочу поблагодарить министерство за "Дирекцию спортивных и социальных проектов", которая проводит все крупные мероприятия в регионе", - сказал он.

Кроме того, стороны обсудили мероприятия по подготовке к проведению Игр стран СНГ, которые состоятся в Казани в 2020 году, а также перспективы проведения в городе чемпионата мира по сумо.