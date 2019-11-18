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Сборные по футболу

Сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч против команды Молдавии

Встреча пройдет в Кишиневе 31 марта

ТАСС, 18 ноября. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба Молдавской федерации футбола.

Встреча пройдет в Кишиневе 31 марта 2020 года. Отмечается, что для сборной Молдавии данный матч станет частью подготовки к новому розыгрышу Лиги наций, который стартует осенью 2020 года.

Сборная России ранее обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы. Во вторник российская команда в заключительном туре отборочного турнира европейского первенства на выезде встретится со сборной Сан-Марино.

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