Хачанов и Рублев победили Додига и Мектича в парной встрече матча Кубка Дэвиса

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу российских спортсменов. Итоговый счет в противостоянии стал 3-0 в пользу команды России.

ТАСС, 19 ноября. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев победили Ивана Додига и Николу Мектича в третьей игре матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии. Соревнования проходят в Испании.

Ранее Рублев обыграл Борну Гойо со счетом 6:3, 6:3, а Хачанов оказался сильнее Борны Чорича - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Сборные России и Хорватии встретились во второй раз, в полуфинале Кубка Дэвиса 2005 года сильнее была команда Хорватии. Во вторник россияне сыграют с командой Испании.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.