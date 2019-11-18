Россиянки победили команду Чехии на групповом этапе чемпионата Европы по керлингу

ТАСС, 19 ноября. Женская сборная России по керлингу победила команду Чехии со счетом 7:3 в матче пятого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки одержали четвертую победу на турнире, ранее российская команда обыграла сборные Эстонии (7:1), Германии (7:5), Дании (9:3) и проиграла швейцаркам (3:7). В матче шестого тура сборная России сыграет с командой Латвии, встреча пройдет во вторник в 16:00 мск.

На чемпионате Европы в дивизионе А участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. По две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграют семь лицензий. Участницей мирового первенства на правах хозяйки турнира уже является женская сборная Канады.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы, по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.