Международный турнир по боксу соберет в Адыгее спортсменов из пяти стран

МАЙКОП, 19 ноября. /ТАСС/. Спортсмены из пяти стран станут участниками первого международного турнира по профессиональному боксу "Сердце Кавказа". Соревнования пройдут 30 ноября в Адыгее.

"Впервые арена Дворца спорта "Якуб Коблев" в Адыгее примет международный турнир по профессиональному боксу "Сердце Кавказа". Он объединит одних из лучших боксеров пяти стран - Туркмении, ДНР, Ганы, Молдовы и России, которую представят боксеры Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кубани и Адыгеи. Турнир будет включать восемь боев шестнадцати участников. Бюджет соревнований оценивается в 12 млн рублей", - сказал журналистам один из организаторов Алексей Васильев на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру.

Мастеру спорта и неоднократному победителю международных турниров Игорю Ионову из Майкопа будет противостоять мастер спорта, чемпион Сахалинской области Максим Летвинец. Первый профессиональный бой на домашнем ринге с победителем международного турнира Самвелом Погосяном из Темрюка (Краснодарский край) проведет призер первенства ЮФО Сергей Врадий.

Молодому дагестанскому бойцу Арслану Яллыеву будет противостоять 38-летний боксер из Ганы Харуна Осумани. По мнению экспертов, Яллыев отлично зарекомендовал себя в тайском боксе, став чемпионом России и победителем Кубка мира. На профессиональном ринге он провел шесть боев и во всех победил, трижды отправляя соперников в нокаут.

Самые зрелищные бои

По словам организаторов, одним из самых зрелищных и конкурентных боев станет поединок между спортсменами, которые пока не знают поражений. Чемпион России Сергей Кожухарь из города Крымск (Краснодарский край) встретится на ринге с трехкратным чемпионом Молдавии, чемпионом СНГ и славянских стран Виктором Ялимовым. Оба боксера победили в семи профессиональных поединках.

Главным боем турнира станет противостояние тяжеловесов - Руслана Файфера (Краснодар) и Юрия Кашинского (Новосибирск). Файфер был участником Всемирной боксерской суперсерии, за свою профессиональную карьеру одержал 24 победы при одном поражении. Чемпион Евразии Кашинский провел 18 боев, одержал 18 побед (16 - нокаутом).

"На кону этого поединка будет возможность стать первым номером в мировом рейтинге IBF и получить право завоевать титул чемпиона мира. Для обоих бойцов предстоящая встреча будет самой важной в их карьере. Каждый ставит на кон свою спортивную карьеру, дальше к реализации мечты пройдет только один", - отметил Васильев.

Турнир будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Матч! Боец". Его организаторами выступают комитет Адыгеи по физической культуре и спорту, Федерация бокса Краснодарского края, Федерация бокса Адыгеи.