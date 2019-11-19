Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Строительство нового Олимпийского стадиона в Японии завершилось

Соревнования пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Работы по возведению нового Олимпийского стадиона для Игр 2020 года официально завершены. Об этом во вторник объявил спортивный комитет страны, курировавший строительство объекта.

Сам стадион был построен на месте старой арены, возведенной к токийской Олимпиаде 1964 года. Началу его строительства предшествовал скандал, который разразился после того, как ряд японских архитекторов и чиновников выступили против первоначального проекта из-за его дороговизны. Сложную конструкцию арены спроектировала Заха Хадид, однако после долгих дебатов ее идеи были отклонены.

Правительству Японии пришлось одобрить дизайн нового проекта, автором которого стал Кэнго Кума. Он основан на традициях национальной японской архитектуры в стиле "дерево и зелень", в нем использованы мотивы древних средневековых построек. Стадион подчеркнуто экологичен и умело вписан в окружающий ландшафт. Запланированная стоимость строительства сократилась с $2,1 млрд до $1,2 млрд, а вместимость стадиона уменьшилась с 80 до 68 тыс. человек.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию спортивного праздника предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Якушев: хоккеист Зубов был стабилен и показывал выдающуюся игру в важных матчах
Россиянин провел в НХЛ 16 сезонов и дважды завоевал Кубок Стэнли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС