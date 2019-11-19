Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить в матче НХЛ с "Анахаймом"

В составе победителей голами отметились Рихард Паник (1-я минута), капитан команды Александр Овечкин (27), Чендлер Стивенсон (40), Якуб Врана (46) и Том Уилсон (59). Российский нападающий команды Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Овечкина. Защитник Дмитрий Орлов очков во встрече не набрал.

У проигравших шайбы забросили Сэм Стил (54) и Николя Делорье (59). Лучшим игроком матча стал голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби (32 сейва). Второй звездой был признан Паник, третьей - Стивенсон.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков в 23 матчах. "Анахайм" располагается на 11-й строчке запада, имея в активе 22 балла после 22 игр. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 21 ноября на выезде против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Анахайм" днем позже встретится в гостях с "Флоридой".

В другом матче дня "Аризона" дома победила "Лос-Анджелес" со счетом 3:0. Голкипер хозяев Антти Раанта отразил 30 бросков, проведя первую в сезоне встречу "на ноль". Всего на его счету 12 сухих матчей в НХЛ.