Хоккеист Завгородний пропустит до 12 недель из-за травмы и не сыграет на молодежном ЧМ

ТАСС, 19 ноября. Нападающий клуба Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) "Римуски Осеаник" и молодежной сборной России Дмитрий Завгородний получил перелом ключицы и пропустит от восьми до 12 недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний хоккеист получил травму в домашнем матче против "Шавиниган Катарактес" (6:4), который прошел в ночь на понедельник.

В составе молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) Завгородний принял участие в Суперсерии против сборных канадских лиг. Он стал лучшим бомбардиром серии, набрав в двух матчах пять очков (3 гола + 2 результативные передачи).

В QMJHL Завгородний занимает третье место в списке бомбардиров, на его счету 43 очка (16+27) в 23 играх. Он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2018 года клубом "Калгари" под 198-м общим номером.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Чехии, Канады, США и Германии.