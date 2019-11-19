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Кубок Дэвиса

Российский теннисист Хачанов назвал тяжелым матч Кубка Дэвиса против хорватов

Россияне в понедельник победили действующих чемпионов турнира со счетом 3-0

ТАСС, 19 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов считает, что матч против сборной Хорватии в рамках Кубка Дэвиса получился тяжелым. Слова 23-летнего россиянина приводит пресс-служба турнира.

Россияне в понедельник победили действующих чемпионов турнира со счетом 3-0. Андрей Рублев обыграл Борну Гойо, Хачанов - Борну Чорича, в парном матче Хачанов и Рублев оказались сильнее Ивана Додига и Николы Мектича.

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"Когда ты играешь не только за себя, но и за свою страну, тебе нужно иметь дополнительную выносливость и сражаться упорнее. Это был тяжелый матч. Впервые играя в Мадриде, в матче открытия, испытываешь дополнительное давление, поэтому было важно начать хорошо, использовать все возможности. Я очень рад, что мы победили в этом матче", - сказал Хачанов.

Во вторник во втором матче россияне сыграют с командой Испании.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006).

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Кубок Дэвиса
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