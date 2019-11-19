Россиянин Каменский стал третьим в стрельбе из винтовки с 50 м в финале Кубка мира

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Сергей Каменский занял третье место в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Путяне.

32-летний россиянин набрал в сумме 449,8 балла. Победил в соревнованиях чех Филип Непейхал (462,9), второе место занял серб Миленко Себич (461,5).

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, также на его счету два золотые, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. Каменский является семикратным чемпионом Европы.

Финал Кубка мира завершится 23 ноября.