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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Каменский стал третьим в стрельбе из винтовки с 50 м в финале Кубка мира

Победил в соревнованиях чех Филип Непейхал, второе место занял серб Миленко Себич
Сергей Каменский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Каменский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Сергей Каменский занял третье место в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений в финале Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Путяне.

32-летний россиянин набрал в сумме 449,8 балла. Победил в соревнованиях чех Филип Непейхал (462,9), второе место занял серб Миленко Себич (461,5).

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, также на его счету два золотые, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. Каменский является семикратным чемпионом Европы.

Финал Кубка мира завершится 23 ноября.

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Летние олимпийские виды спорта
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