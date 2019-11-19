Отсидевший 14 лет в тюрьме боец выступит в рамках поединка Емельяненко - Кокляев

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) и самбист Максим Новоселов проведет бой в рамках поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнования.

"В соглавном бое турнира выступит Максим Новоселов. Его соперником станет мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе Алексей Гончаров", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Кокляев пройдет 29 ноября в Москве. Поединок будет боксерским и продлится четыре раунда по три минуты.

Новоселов 14 лет провел в тюрьме. Всего на счету 46-летнего бойца девять побед, два поражения и одна ничья.