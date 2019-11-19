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Летние олимпийские виды спорта

Энергетическая корпорация EDF стала спонсором Олимпиады 2024 года в Париже

Корпорация получила статус официального поставщика электроэнергии и газа для объектов Олимпийских игр

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Корпорация Électricité de France (EDF) приняла решение стать спонсором летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщили во вторник на совместной пресс-конференции представители организационного комитета Игр и руководство корпорации.

Это уже второй крупный спонсор для парижских Игр - первым стало французское банковское объединение BPCE - французский финансовый конгломерат, в который входят крупнейшие банки BNP Paribas, Credit Agricole и Société Générale.

Руководство корпорации EDF не объявляет о точном размере своего предстоящего финансового вклада в подготовку и проведение Олимпийских игр 2024 года, однако известно, что компания, около 84% капитала которой принадлежит французскому государству, войдет в ведущую категорию спонсоров - "премиум". Как сообщил глава корпорации Жан-Бернар Леви, вклад ее будет выше уровня в €100 млн. Также корпорация получает статус официального поставщика электроэнергии и газа для объектов Олимпийских игр.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Теги
ФранцияЛетние олимпийские виды спорта
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