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Массовый спорт

Дорожные карты по финансированию подготовки спортсменов утверждены в 67 регионах РФ

Концепция подготовки спортивного резерва России была утверждена в прошлом году

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Дорожные карты о приведении к 2024 году финансирования спортивной подготовки по базовым видам спорта в соответствие с требованиями федеральных стандартов и программ подписаны в 67 регионах РФ. Об этом сообщил во вторник в Омске ТАСС заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов перед совещанием по вопросам совершенствования системы подготовки спортивного резерва в субъектах Сибирского федерального округа.

Концепция подготовки спортивного резерва России была утверждена в прошлом году. Документом установлены стандарты подготовки для всех учреждений, участвующих в этом процессе: от спортивных школ до центров олимпийской подготовки. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, введение стандартов направлено на обеспечение методики преподавания, уровня подготовки и квалификации тренерского состава во всех учреждениях не ниже определенного уровня.

"Сегодня мы вводим стандарт спортивной подготовки, который финансируется из бюджетов субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день у нас договорные отношения с 67 субъектами, которые взяли на себя обязательства к 2024 году отфинансировать (довести финансирование до уровня, определенного стандартами - прим. ТАСС) эти стандарты на 100%. И вот сейчас мы разбираемся с 18 субъектами, которые пока не подписали эти дорожные карты. Мы будем разбираться, почему - недостаток финансирования, какое-то недопонимание или отсутствие нормативной базы", - сказал Косилов.

На совещании замминистра подчеркнул, что те регионы, которые не обязались довести финансирование спортивной подготовки до необходимого уровня, тянут назад все остальные субъекты РФ. "Динамика останавливается, [так как] мы, федеральный центр, не в состоянии [из-за этого] принимать необходимые нормативные документы, чтобы двигаться вперед", - отметил Косилов.

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