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Летние олимпийские виды спорта

Хорват Колец и Булычев вошли в тренерский штаб женской сборной России по волейболу

Других изменений в тренерском штабе команды пока не планируется

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Хорватский специалист по ОФП Дамир Колец и россиянин Юрий Булычев вошли в тренерский штаб женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"В штаб вошли Колец и Булычев. Пока других изменений не планируется. Уже в новом году команда проведет сборы", - сказал собеседник агентства.

Ранее главным тренером женской сборной России был утвержден итальянец Серджио Бузато. Контракт Бузато будет действовать до окончания Олимпийских игр в Токио.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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