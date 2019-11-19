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Сборные по футболу

Юношеская сборная России по футболу вышла в элитный раунд отборочного турнира ЧЕ-2020

В заключительном матче первого отборочного раунда со счетом 4:0 была обыграна команда Польши

ТАСС, 19 ноября. Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) разгромила команду Польши со счетом 4:0 в заключительном, третьем матче первого отборочного раунда чемпионата Европы - 2020 и со второго места вышла в элитный раунд отбора. Все матчи пятой отборочной группы, где также выступали команды Косова и Уэльса, прошли в Кардиффе.

Голы забили Кирилл Косарев (20-я минута), Илья Вахания (37), Эдгар Севикян (50) и Игорь Школик (66). На 80-й минуте был удален полузащитник поляков Марсель Ведриховский, спустя десять минут - защитник россиян Илья Быковский.

В параллельном матче сборная Уэльса со счетом 2:0 победила команду Косова и заняла первое место в группе (7 очков), россияне расположились на втором месте (5), третьей стала команда Польши (3), четвертой - сборная Косова (1). Сборные России и Уэльса примут участие в следующем отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 3 декабря в швейцарском Ньоне.

Отборочный этап к чемпионату Европы состоит из квалификационного и элитного раундов. В квалификационном раунде принимают участие 52 сборные, поделенные на 13 квартетов, в элитный раунд пройдут команды, занявшие первые два места в своих группах, а также лучшая команда, ставшая третьей. В элитном раунде они будут разделены на семь групп по четыре команды (сборная Португалии как лидер европейского рейтинга начнет отборочный турнир с элитного раунда). По итогам второй стадии отбора победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии на правах организатора турнира, сыграют в финальной части чемпионата Европы.

Чемпионат Европы среди игроков до 19 лет проводится ежегодно, первый розыгрыш состоялся в 2002 году. Россияне дважды принимали участие в финальной стадии турнира: в 2007 году команда не сумела выйти из группы, а в 2015 году сборная России стала серебряным призером, уступив в финале испанцам со счетом 0:2.

Чемпионат Европы пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года в Северной Ирландии.

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