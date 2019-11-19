РФС открыл клуб болельщиков национальной сборной под названием "Наши парни"

ТАСС, 19 ноября. Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании клуба болельщиков национальной команды под названием "Наши парни". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Чтобы войти в клуб, нужно пройти регистрацию на сайте РФС. Среди участников будет проведен розыгрыш 6 тыс. кодов доступа к билетному порталу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые дают право на прямую покупку билетов на матчи группового этапа чемпионата Европы с участием национальной команды.

Акция продлится с 19 ноября по 2 декабря, розыгрыш пройдет 3 декабря. Кодом для покупки можно воспользоваться с 4 по 18 декабря.

Сборная России досрочно вышла в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года, став недосягаемой для преследователей за два тура до конца отборочного турнира в группе I. Россияне с 21 очком занимают вторую строчку в группе после девяти матчей. Лидирует сборная Бельгии (27 очков), третье место занимает команда Шотландии (12), четвертое - команда Кипра (10), пятое - сборная Казахстана (10), шестое - команда Сан-Марино (0). В заключительном туре сборная России на выезде встретится с командой Сан-Марино, матч пройдет во вторник, начало - 22:45 мск.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах, матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Российская команда сыграет в группе В, где также выступит сборная Дании. Встречи группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.