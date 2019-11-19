Кубок "Алроса" по борьбе впервые пройдет в новом Дворце спорта имени Ирины Усмановой

ТАСС, 19 ноября. Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса", традиционно проводящийся Федерацией спортивной борьбы России (ФСБР) в конце каждого года, впервые пройдет на новой площадке - во Дворце спорта имени Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Об этом ТАСС сообщил заместитель наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" по вольной и греко-римской борьбе пройдет 29-30 ноября. В первый день турнира пройдут личные соревнования в олимпийских весовых категориях.

"Предстоящий турнир отметится сразу несколькими новшествами - во-первых, он пройдет на новой площадке в прекрасном Дворце спорта имени Ирины Александровны Винер-Усмановой. Второе - это формат турнира, так, например, в первый день соревнований пройдут личные турниры в олимпийских весовых категориях по вольной и греко-римской борьбе, причем для разных весов будет разная формула - полуфиналы и финалы, либо схватка двух топовых борцов, соперничество которых имеет интересную предысторию", - рассказал Брюсов.

Состав участников, как сообщил Брюсов, еще прорабатывается. "Каждый из спортсменов-участников будет победителем или призером Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Азии, Америки и Африки в нынешнем олимпийском цикле. Кроме этого, сохранена традиция командных соревнований - 30 ноября состоится матчевая встреча объединенной сборной России по вольной и греко-римской борьбе и сборной остального мира. Уверен, что обновленный московский турнир, организуемый ФСБР в сотрудничестве с Дирекцией спортивно-зрелищных мероприятий Москвы станет ярким событием, востребованным в календаре Объединенного мира борьбы".

Впервые соревнования прошли в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003-м в формате Абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007-м состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на Открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса", а тяжеловесы сразились за Кубок "Иван Ярыгин" в абсолютной категории.