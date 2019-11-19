Россиянки победили сборную Латвии на групповом этапе чемпионата Европы по керлингу

ТАСС, 19 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 8:5 победила команду Латвии в матче шестого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Россиянки одержали пятую победу на турнире при одном поражении. В матче седьмого тура сборная России сыграет с командой Норвегии, встреча пройдет в среду, начало - 11:00 мск.

В чемпионате Европы участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. Две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграют семь лицензий.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (в последний раз в 2016 году), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.