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Мировой футбол

Марадона покинул пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"

Аргентинец возглавил команду в начале сентября

ТАСС, 19 ноября. Диего Марадона покинул пост главного тренера аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом заявил президент команды Габриэль Пеллегрино в эфире радиостанции La Red, его слова приводит аргентинское издание Ole.

Контракт с Марадоной был рассчитан до конца текущего сезона. По информации Ole, в услугах 59-летнего Марадоны заинтересованы аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс" и "Годой Крус".

"Марадона больше не является главным тренером клуба, - сказал Гальярдо. - Его помощники Себастьян Мендес и Адриан Гонсалес также покидают клуб".

"Химнасия и Эсгрима" занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 10 очков в 13 матчах. Марадона 5 сентября возглавил клуб, когда тот занимал последнее, 24-е место в таблице, имея в активе после пяти матчей одно очко. Клуб "Химнасия и Эсгрима" является одним из старейших в Аргентине, он был основан в 1887 году.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул этот пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне этого года.

Теги
Марадона, ДиегоМировой футбол
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