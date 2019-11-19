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КХЛ

"Торпедо" в третий раз в сезоне переиграло минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 19 ноября. Нижегородское "Торпедо" дома переиграло минское "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе нижегородцев отличились Олег Евенко (39-я минута), Тай Рэтти (42) и Куинтон Хауден (59). У "Динамо" шайбы забросили Михаил Варнаков (3) и Тему Пулккинен (60).

"Торпедо" одержало третью победу над "Динамо" в четырех матчах в текущем сезоне КХЛ, ранее нижегородцы одержали победу дома (4:3 ОТ) и на выезде (6:0). "Динамо" переиграло "Торпедо" в домашнем матче (6:5 Б).

В других матчах дня хабаровский "Амур" дома переиграл магнитогорский "Металлург" (3:2), "Барыс" из Нур-Султана на своем льду оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:2 ОТ). Нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус стал первым игроком в истории клуба, сумевшим отличиться в пяти матчах КХЛ подряд. "Йокерит" (Хельсинки) на выезде переиграл челябинский "Трактор" (5:2). Финны одержали девятую победу в десяти матчах над "Трактором", единственный раз челябинцы обыгрывали "Йокерит" 7 декабря 2015 года (5:3).

Нижегородцы занимают четвертое место в Западной конференции, набрав 36 очков в 31 матче. Минчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке в Западной конференции, в активе команды 23 очка в 28 встречах.

"Торпедо" в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью" в пятницу, минское "Динамо" на выезде встретится с московским "Спартаком" в четверг.

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