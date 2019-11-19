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Сборные по футболу

Российские футболисты победили сербов в отборочном матче молодежного ЧЕ-2021

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 19 ноября. Молодежная сборная России по футболу одержала победу над командой Сербии со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года.

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (8-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (44). В прошлом матче команд, который прошел 6 сентября в Саранске, российская сборная добилась победы со счетом 1:0.

Российская команда занимает первое место в группе 5, набрав 14 очков в шести матчах. Второй идет сборная Польши (10 очков), третью строчку занимает команда Болгарии (8), четвертую - Сербии (7), пятую - Эстонии (3), шестую - Латвии (2).

В седьмом туре сборная России примет команду Болгарии, встреча состоится 4 сентября 2020 года. Сборная Сербии в тот же день в гостях встретится с латвийцами. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.

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