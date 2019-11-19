Англичанин Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

ТАСС, 20 ноября. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игрок забил 12 мячей.

Заключительные матчи квалификации состоялись во вторник. Второе и третье место в списке бомбардиров разделили израильтянин Эран Захави и португалец Криштиану Роналду, забившие по 11 мячей. Нападающий сборной России Артем Дзюба, во вторник сыгравший против команды Сан-Марино, записал на свой счет девять голов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.