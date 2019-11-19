Прядкин: футболисты сборной России были единым коллективом в отборе на чемпионат Европы

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отметил единство в сборной России во время отборочного турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. Ранее команда обеспечила себе выход в финальную стадию соревнований.

"У нас единая команда, была заряжена на победу. Был хороший отборочный турнир", - сказал Прядкин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.