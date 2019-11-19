Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Прядкин: футболисты сборной России были единым коллективом в отборе на чемпионат Европы

В заключительном матче отборочного турнира россияне разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0
Вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин отметил единство в сборной России во время отборочного турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы на выезде обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. Ранее команда обеспечила себе выход в финальную стадию соревнований.

"У нас единая команда, была заряжена на победу. Был хороший отборочный турнир", - сказал Прядкин.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Кирьяков считает, что сборная России по футболу будет готова к ЧЕ по всем параметрам
В заключительном матче отборочного турнира россияне разгромили команду Сан-Марино со счетом 5:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС