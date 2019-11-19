Кирьяков считает, что сборная России по футболу будет готова к ЧЕ по всем параметрам

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков считает, что тренерский штаб подготовит национальную команду к чемпионату Европы 2020 года по всем параметрам. Такое мнение Кирьяков высказал ТАСС.

Во вторник сборная России переиграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 и завершила отборочный турнир на чемпионат Европы 2020 года.

"Случилось то, что мы и предполагали. Понятно, что фаворитом группы была сборная Бельгии, у нас не получилось навязать борьбу за первое место. Объективно они на сегодняшний момент просто сильнее, и две игры между собой это показали. В остальном наша сборная сейчас достаточно уверенно выглядит в матчах против соперников ниже уровнем, и это сыграло основную роль в том, что мы уверенно заняли второе место и по праву получили путевку на чемпионат Европы", - отметил Кирьяков.

Если Союз европейских футбольных ассоциаций не изменит составы корзин при жеребьевке, то сборная России сыграет на чемпионате Европы в одной группе с командой Бельгии. "С бельгийцами мы однозначно будем играть по-другому, эти две игры дали пищу для размышлений и показали, что в открытый футбол соревноваться с ними смерти подобно. Черчесов будет готовиться к каждому матчу по отдельности и действовать от соперника. Наверняка мы выберем тактику такую же, как и в игре с испанцами на чемпионате мира, а там посмотрим, смогут ли они взломать такую плотную оборону", - сказал Кирьяков.

Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. "У датчан сейчас очень сильная сборная, неприятная команда, но играть с ней можно, и будет намного проще, чем с бельгийцами, потому что нет таких исполнителей, как [Эден] Азар, [Ромелу] Лукаку, [Кевин] де Брюйне. В матче со сборной Дании можно будет побороться за победу, но настоящая картина будет видна только ближе к турниру. Все зависит от того, насколько хорошо мы будем готовы ментально и физически, думаю, что к чемпионату Европы сборная России проанализирует отборочный турнир и будет готова по всем параметрам", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.