Черчесов заявил, что российские футболисты не реагируют на выкрики с трибун

ТАСС, 20 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что игроки национальной команды не реагируют на оскорбительные выкрики с трибун. Об этом он сказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Во вторник сборная России переиграла команду Сан-Марино со счетом 5:0 в заключительном туре группы I в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. В телеэфир попали оскорбительные выкрики в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

"В матче со сборной Сан-Марино мы проверили нескольких игроков, но я бы не назвал это экспериментами, - сказал Черчесов. - Мы готовились к матчу, что-то удалось, что-то нет. Вышли заряженными и хотели порадовать зрителей голами".

"Иногда у меня нет слов, интересно, чьи это были болельщики, - добавил Черчесов. - Давно нет реакции на такие вещи, ко всему привыкли. Сейчас мы завершили квалификационный турнир и ждем жеребьевки, на групповом этапе встретимся со старыми друзьями из Бельгии, вероятно, на том же стадионе, но этот матч пройдет иначе".

Сборная России сыграет с командами Бельгии и Дании в финальной стадии чемпионата Европы. 16 ноября подопечные Черчесова принимали бельгийцев в Санкт-Петербурге в матче отборочного цикла и уступили со счетом 1:4.