Шунин поделился эмоциями после первого официального матча за сборную России

СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 20 ноября. /ТАСС/. Вратарь Антон Шунин рассказал, что был максимально сконцентрирован в своем первом официальном матче за сборную России, несмотря на то, что соперник гораздо слабее уровнем. Об этом он заявил журналистам после победы над командой Сан-Марино со счетом 5:0 в квалификации чемпионата Европы.

До встречи с командой Сан-Марино Шунин провел лишь два товарищеских матча за сборную.

"Отличные ощущения, наконец-то испытал эти эмоции от выступления за сборную. Да, сегодня меня практически не тревожили, впервые такой матч проводил, но я все равно был сконцентрирован", - сказал 32-летний Шунин.

"Мы очень ровно и уверенно прошли отборочный путь. Хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, я уверен, что болельщики очень рады. Сейчас нужно хорошо подготовиться, у нас есть полгода, каждому нужно не снижать требования к себе. Будет очень интересный турнир, непростые соперники, таких команд, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет, от этого будет только интереснее", - добавил вратарь.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы, набрав 24 очка. Россияне обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных, третьей финишировала сборная Шотландии (15 очков), четвертое место у команды Кипра, пятое - у казахстанцев (по 10), замкнула таблицу сборная Сан-Марино (0).