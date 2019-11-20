"Нью-Джерси" проиграл "Бостону" в матче НХЛ. Гусев отметился результативной передачей

ТАСС, 20 ноября. "Нью-Джерси" уступил "Бостону" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 1:5. Российский форвард хозяев Никита Гусев сделал одну результативную передачу.

В составе "Нью-Джерси" отличился Блейк Коулман (39-я минута). У "Бостона" дублями отметились Мэтт Гризлик (15, 51) и Давид Пастрняк (15, 44). Еще одну шайбу забросил Коннор Клифтон (54).

Гусев провел на площадке 16 минут и нанес четыре броска. На счету 27-летнего россиянина восемь (пять шайб + три голевые передачи) очков в 17 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, "Югру" из Ханты-Мансийска, хабаровский "Амур" и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

"Нью-Джерси" занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 20 матчей. "Бостон" занимает третье место, набрав 31 очко в 21 встрече. В следующем матче "Нью-Джерси" 23 ноября на выезде сыграет с "Питтсбургом", днем ранее "Бостон" примет дома "Баффало".

В другом матче дня "Коламбус" победил на своей площадке "Монреаль" со счетом 5:2. "Миннесота" на выезде обыграла "Баффало" - 1:4.