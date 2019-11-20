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НХЛ

Гол Свечникова помог "Каролине" победить "Чикаго" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Андрей Свечников AP Photo/Paul Vernon
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 20 ноября. "Каролина" одержала победу над "Чикаго" со счетом 4:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостей Андрей Свечников отметился голом.

В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (15-я минута), Свечников (21), Нино Нидеррайтер (32) и Себастьян Ахо (60). У проигравших отличились Эрик Густафссон (53) и Коннор Мерфи (54).

Свечников в текущем сезоне провел 21-й матч, этот гол стал для него 10-м. Также в его активе 13 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он в 103 матчах набрал 60 (30 голов + 30 передач) очков.

В другом матче дня "Виннипег" на выезде победил "Нэшвилл" со счетом 2:1. Также "Сент-Луис" дома обыграл "Тампу" (3:1), а "Даллас" разгромил на своей площадке "Ванкувер" (6:1).

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