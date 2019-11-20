Каменев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ за "Колорадо"

ТАСС, 20 ноября. "Колорадо" на выезде победил "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2. Нападающий гостей Владислав Каменев забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

Россиянин отметился голом на 34-й минуте. Две шайбы на свой счет записал Андре Бураковски (4, 19). Результативной передачей в эпизоде с голом Каменева отметился форвард Валерий Ничушкин. У проигравших отличились Дерек Райан (48) и Эндрю Мэнджапани (56).

Каменев набрал в текущем сезоне 4 (1 гол + 3 передачи) очка. Всего он провел в НХЛ 38 матчей и набрал 9 (3+6) баллов за результативность.

В другом матче дня "Питтсбург" дома в овертайме уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:5. Двумя результативными передачами отметился форвард хозяев Евгений Малкин. Также "Оттава" на выезде обыграла "Детройт" со счетом 4:3.

"Флорида" дома взяла верх над "Филадельфией" со счетом 5:2. Форвард хозяев Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 35 бросков по воротам.