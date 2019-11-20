Нападающий "Тампы" Кучеров получил травму в матче НХЛ против "Сент-Луиса"

ТАСС, 20 ноября. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров получил повреждение верхней части тела в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча прошла в ночь на среду и завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:1. В конце второго периода Кучеров попал под силовой прием форварда гостей Брэйдена Шенна, после которого российский нападающий не смог продолжить встречу. После матча пресс-служба "Тампы" заявила, что россиянин получил повреждение верхней части тела.

В текущем сезоне 26-летний Кучеров провел 18 матчей, набрав 18 (6 шайб + 12 передач) очков. В прошлом сезоне россиянин набрал 128 (41+87) очков. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат. Тогда хоккеисты "Питтсбурга" канадец Марио Лемье и чех Яромир Ягр набрали 161 и 149 очков соответственно.

"Тампа" занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 18 встречах. В следующем матче подопечные Джона Купера на выезде встретятся с "Чикаго", игра состоится 22 ноября.