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Летние олимпийские виды спорта

Федерация гандбола России ставит перед женской сборной задачу выиграть чемпионат мира

Турнир пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) ставит задачу победить на чемпионате мира перед женской сборной страны. Об этом на встрече с командой заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

"Мы ставим только одну задачу - напрямую квалифицироваться на Олимпийские игры. Давайте победим и будем спокойно отдыхать и готовиться, чтобы потом не участвовать в отборочном турнире", - сказал Шишкарев.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира - в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

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Летние олимпийские виды спорта
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