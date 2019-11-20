Тренер Мартин: российские гандболистки готовы показать необходимый результат на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу готова показать высокие результаты на чемпионате мира. Об этом в преддверии турнира заявил журналистам главный тренер команды Амброс Мартин.

"Мы готовы к чемпионату мира и отбору на Олимпийские игры. Девушки знают уже эту дорогу, знают, как туда попасть. Мы сделаем для этого все возможное", - сказал Мартин.

Ранее глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что перед командой поставлена задача завоевать золотые медали чемпионата мира.

Испанец Мартин был назначен на пост главного тренера женской сборной России в августе. В этой должности он сменил Евгения Трефилова, под руководством которого команда завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира - в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.