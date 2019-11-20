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Летние олимпийские виды спорта

Шишкарев: Россия примет гандбольную квалификацию к ОИ в случае необходимости

Россиянки попадут на Олимпиаду, если чемпионат мира выиграют они или француженки

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Россия будет готова провести олимпийский квалификационный турнир по гандболу среди женщин в случае необходимости. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Если мы выиграем чемпионат мира или его выиграет сборная Франции, то мы напрямую попадем на Олимпийские игры. Но в случае необходимости мы будем готовы организовать и провести квалификационный турнир", - сказал Шишкарев.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Женская сборная России четыре раза становилась победительницей чемпионатов мира - в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

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Летние олимпийские виды спорта
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