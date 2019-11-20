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Летние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Власов выступит на Кубке "Алроса"

Турнир пройдет 29-30 ноября
Роман Власов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Роман Власов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов примет участие в Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса". Об этом ТАСС сообщил заместитель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" по вольной и греко-римской борьбе пройдет 29-30 ноября. В первый день турнира пройдут личные соревнования в олимпийских весовых категориях. Помимо Власова, в турнире примут участие Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Никита Мельников (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).

"На Гран-при "Москва" - Кубок "Алроса" борются практически все основные борцы сборной России, каждый из которых - претендент на попадание в олимпийский состав. Приедут и наши основные конкуренты - на самом деле сильные оппоненты, и у наших болельщиков, жителей и гостей столицы, будет уникальная возможность увидеть встречи уровня финала чемпионата мира и Олимпийских игр. А для наших ребят это станет хорошей самопроверкой перед предолимпийским чемпионатом России, который состоится в январе. По сути, мы этими соревнованиями открываем олимпийский сезон", - сказал Брюсов.

Власову 29 лет, помимо золотых наград Игр 2012 и 2016 годов в активе спортсмена две золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира, а также четыре золотые и одна бронзовая медали первенств Европы.

Впервые соревнования прошли в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе. Идея была возрождена в 2003 года в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 года состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на Открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира оспорили командный Кубок "Алроса", а тяжеловесы сразились за Кубок "Иван Ярыгин" в абсолютной категории.

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Летние олимпийские виды спорта
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