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Зимние олимпийские виды спорта

Камчатка примет финал Кубка России и соревнования FIS по горнолыжному спорту в 2020 году

В соревнованиях в 2020 году примут участие порядка 150 спортсменов, в том числе представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Финал Кубка России и соревнования Международной федерации лыжного спорта (FIS) по горнолыжному спорту в 2020 году пройдут на Камчатке с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания организационного комитета, прошедшего под руководством губернатора края Владимира Илюхина.

"Состязания планируется провести на территории горнолыжного комплекса "Морозная". Будут определены победители в дисциплинах: суперкомбинация, параллельный слалом, слалом и командные соревнования. Также в 2020 году программа соревнований будет расширена за счет дисциплины супергигант", - говорится в сообщении.

По словам Илюхина, в прошлом году соревнования такого высокого уровня прошли на Камчатке впервые за 19 лет. Тогда же было принято решение продолжить эту практику, ведь в регионе есть для этого все необходимое. "На протяжении многих лет наши горнолыжники являются одними из самых титулованных в стране, многие из них были, есть и будут в составе сборной России. Поэтому сложно недооценить значимость проведения данных соревнований для воспитания подрастающего поколения", - приводятся в сообщении слова Илюхина.

Ожидается, что в соревнованиях в 2020 году примут участие порядка 150 спортсменов, в том числе представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В перспективе с 2022 года на Камчатке планируется проведение международных соревнований Кубок Дальнего Востока. В этой связи в период проведения спортивных состязаний в 2020 году на полуостров приглашен председатель комитета FIS по проведению Кубка Дальнего Востока Митихико Накамура. Кубок Дальнего Востока является одним из четырех этапов Континентального кубка FIS, с 2015 по 2019 год он проходил в Южно-Сахалинске.

В 2019 году чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту прошли на Камчатке с 28 марта по 2 апреля. В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов и тренеров из 15 регионов России, а также из Белоруссии, Словакии, Чехии, Словении, Австрии и Хорватии.

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Зимние олимпийские виды спорта
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