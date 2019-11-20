Судьи из трех стран приедут в Чечню на чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Судьи Международной Федерации Авиационного спорта (FAI) из Ирландии, Чехии и Израиля будут работать на Чемпионате России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, который пройдет с 3 по 8 декабря 2019 года в аэродинамическом комплексе Goodsky в Чечне. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Российского университета спецназа (РУС).

"Соревнования будет обслуживать профессиональная судейская бригада, в которую приглашены представители Международной Федерации Авиационного спорта (FAI) из Ирландии, Чехии и Израиля. Общая численность судей и технического персонала составит 20 человек. Соревнования пройдут в таких аэротрубных дисциплинах, как вертикальная и групповая акробатика, фристайл, динамика", - отметили в пресс-службе.

Все дисциплины будут выполняться в аэротрубе со скоростью потока до 300 км/час, диаметром полетной зоны 5 метров и высотой 11 метров. "Оценивать работу самой судейской бригады, по данным пресс-службы, будет специальное жюри от Федерации парашютного спорта России под руководством главного тренера сборной России Вадима Ниязова", - добавили в пресс-службе.

В данный момент аэродинамический комплекс Goodsky, расположенный на базе Российского университета спецназа, работает в тестовом режиме. Помимо аэротрубы, он включает в себя зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, детский развлекательный центр, магазин экипировки и гостиницу. Официальное открытие Goodsky состоится 4 декабря, в день старта чемпионата России.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермесе. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.