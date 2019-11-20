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Летние неолимпийские виды спорта

Чемпион России-2000/01 по мини-футболу "Спартак" прекратил выступление в Высшей лиге

Причины данного решения не уточняются

ТАСС, 20 ноября. Мини-футбольный клуб "Спартак" (Москва) снялся с участия в Высшей лиге сезона-2019/20, являющейся вторым по силе дивизионом чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"С сожалением сообщаем, что мини-футбольный клуб "Спартак" снимается с участия в сезоне-2019/2020 Высшей лиги первенства России по мини-футболу", - сообщает пресс-служба клуба.

Причины данного решения не уточняются. После семи матчей "Спартак" с четырьмя очками занимал последнее место турнирной таблицы Западной конференции, четыре раза сыграв вничью и потерпев три поражения.

Ранее с участия в чемпионатах России снялись клубы: "Автодор" (Смоленск), "Прогресс" (Глазов), "Дина" (Москва), "Политех" (Санкт-Петербург), "БЛиК-Нефтеюганск" и "СКА-Хабаровск", которые ранее выступали в элитном дивизионе. Новосибирский "Сибиряк" и Динамо" (Московская область), в активе которого 11 золотых медалей чемпионата России, из-за финансовых проблем отказались от выступления в элитном дивизионе.

МФК "Спартак" был создан в 1992 году, с 1993 по 2007 год клуб выступал в элитном дивизионе чемпионата России. В 2007 году из-за финансовых проблем клуб перешел в Высшую лигу и стал победителем сезона-2007/08, но в 2008-м не смог продолжить существование из-за отказа в финансировании. В 2013 году клуб был возрожден и занял первое место в Высшей лиги сезона-2013/14, завоевав путевку в Суперлигу, но вновь отказался от выступления в ней спустя год из-за финансовых проблем.

"Спартак" является чемпионом России 2001 года, а также двукратным серебряным (1995, 2000) и двукратным бронзовым призером (1999, 2002) чемпионата России.

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Летние неолимпийские виды спорта
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