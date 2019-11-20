СМИ: хоккеист "Лос-Анджелеса" Кемпе близок к переходу в ЦСКА

ТАСС, 20 ноября. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Марио Кемпе может перейти в московский ЦСКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает портал Hockeynews.se.

19 ноября "Лос-Анджелес" поместил Кемпе на драфт отказов. По информации источника, 31-летний шведский форвард намерен продолжить карьеру в КХЛ. В услугах Кемпе также были заинтересованы петербургский СКА и омский "Авангард", однако швед отклонил эти предложения, чтобы заключить контракт с ЦСКА.

Кемпе был выбран на драфте НХЛ в 2007 году под общим 122-м номером "Филадельфией", однако за клуб он не провел ни одного матча. Также в НХЛ швед выступал за "Аризону", откуда в июле нынешнего года перебрался в "Лос-Анджелес". Всего в НХЛ форвард провел 70 матчей, набрав 13 (6 шайб + 7 передач) очков. В КХЛ Кемпе выступал за подольский "Витязь", он сыграл за команду 166 матчей, набрав 83 (39 + 44) очка.

За сборную Швеции Кемпе провел четыре матча, все игры пришлись на чемпионат мира 2019 года, где шведы заняли пятое место.