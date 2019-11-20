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НХЛ

НХЛ обсудит возможность изменения формулировки офсайда

Желание руководителей клубов лиги связано с применением видеоповтора, а также с тем, что нынешнее правило офсайда применяется не в пользу атакующих игроков

ТАСС, 20 ноября. Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам совещания во вторник выразили желание обсудить изменение формулировки правила об определении положения "вне игры" в матчах лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Желание руководителей связано с применением видеоповтора, а также с тем, что нынешнее правило офсайда применяется не в пользу атакующих игроков. Основной претензией являлась фиксация положение "вне игры", когда один конек хоккеиста находится уже в зоне соперника, а второй - над синей линией в воздухе.

"Немало красивых шайб было заброшено и отменено в связи с тем, что конек находился над синей линией, - отметил старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл. - Три генеральных менеджера высказались по этому поводу, и мы решили, что, возможно, пришло время вернуться к этому вопросу".

Также менеджеры обсудят владение и контроль шайбы в тех случаях, когда шайба попадает в зону после удара ногой атакующего игрока. "Мы хотим быть прогрессивными и поощрять игру в атаке. Я считаю, что современные хоккеисты талантливее тех, кто играл в прошлом, посмотрите, как талантливо нынешнее поколение. Мы должны принимать во внимание, как они умеют работать с шайбой, как контролируют игру на синей линии", - добавил Кэмпбелл.

В ходе заседания был поднят вопрос меньшего хронометража матчей в результате уменьшения количества тренерских протестов и остановок в игре. По словам директора департамента судейства НХЛ Стивена Уолкома, изменения правил, которые были инициированы менеджерами команд для повышения динамичности игры, пошли лиге на пользу.

Следующее совещание генеральных менеджеров клубов НХЛ пройдет в марте.

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