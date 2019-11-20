НХЛ обсудит возможность изменения формулировки офсайда

ТАСС, 20 ноября. Генеральные менеджеры клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам совещания во вторник выразили желание обсудить изменение формулировки правила об определении положения "вне игры" в матчах лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Желание руководителей связано с применением видеоповтора, а также с тем, что нынешнее правило офсайда применяется не в пользу атакующих игроков. Основной претензией являлась фиксация положение "вне игры", когда один конек хоккеиста находится уже в зоне соперника, а второй - над синей линией в воздухе.

"Немало красивых шайб было заброшено и отменено в связи с тем, что конек находился над синей линией, - отметил старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл. - Три генеральных менеджера высказались по этому поводу, и мы решили, что, возможно, пришло время вернуться к этому вопросу".

Также менеджеры обсудят владение и контроль шайбы в тех случаях, когда шайба попадает в зону после удара ногой атакующего игрока. "Мы хотим быть прогрессивными и поощрять игру в атаке. Я считаю, что современные хоккеисты талантливее тех, кто играл в прошлом, посмотрите, как талантливо нынешнее поколение. Мы должны принимать во внимание, как они умеют работать с шайбой, как контролируют игру на синей линии", - добавил Кэмпбелл.

В ходе заседания был поднят вопрос меньшего хронометража матчей в результате уменьшения количества тренерских протестов и остановок в игре. По словам директора департамента судейства НХЛ Стивена Уолкома, изменения правил, которые были инициированы менеджерами команд для повышения динамичности игры, пошли лиге на пользу.

Следующее совещание генеральных менеджеров клубов НХЛ пройдет в марте.