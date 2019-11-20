Церемония награждения победителей Спартакиады учащихся России прошла в Министерстве спорта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Спартакиады учащихся России 2019 года прошла в Министерстве спорта в среду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Награды спортсменам вручал министр спорта РФ Павел Колобков и заслуженные атлеты, среди которых Дмитрий Саутин, Ирина Роднина, Евгения Канаева и другие.

"У нас есть серьезные планы по развитию школьных соревнований. Школьный, как и студенческий спорт, для нас является приоритетным направлением", - сказал Колобков.

Спартакиада учащихся России 2019 года прошла с 5 по 16 августа, а ее участниками стали более 8,5 тыс. спортсменов из 82 регионов. Были разыграны 869 комплектов наград в 42 видах спорта.

В рамках церемонии также было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта России и Всероссийской федерацией школьного спорта.