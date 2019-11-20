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Футбол в России

Получивший тяжелую травму футболист "Рубина" Фомин вернулся в расположение клуба

30 октября защитник был выписан из больницы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Защитник молодежного состава казанского футбольного клуба "Рубин" Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму, вернулся в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

"С возвращением, Слава", - говорится в сообщении.

18 октября Фомин получил травму во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского "Спартака" (0:1). На 69-й минуте встречи защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови, затем ему была проведена операция. 21 октября спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, 30 октября он был выписан из больницы.

17-летний Фомин провел в нынешнем сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.

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