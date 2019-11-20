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Еврокубки

УНИКС проиграл французскому "Нантеру" в матче баскетбольного Еврокубка

Казанский клуб продолжает лидировать в таблице группы

ТАСС, 20 ноября. Баскетболисты казанского УНИКСа дома уступили французскому "Нантеру" со счетом 72:79 в матче восьмого тура группового этапа Еврокубка.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник УНИКСа Эррик Макколлум и защитник "Нантера" Даллас Мур, набравшие по 17 очков.

В турнирной таблице группы С УНИКС продолжает лидировать с пятью победами и тремя поражениями. "Нантер" находится на предпоследней, пятой строчке таблицы с тремя победами в восьми встречах. Из группы в топ-16 по итогам десяти туров выйдут четыре команды. В следующем туре УНИКС сыграет 11 декабря на выезде с испанским "Ховентутом".

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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