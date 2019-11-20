Волейболистки "Локомотива" обыграли словенский "Браник" в дебютном матче Лиги чемпионов

ТАСС, 20 ноября. Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининградской области одержал победу над словенским "Браником" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:14, 25:11) в пользу российской команды. Для "Локомотива" этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда дошла до финала чемпионата России, где уступила московскому "Динамо".

"Локомотив" и "Браник" выступают в группе B вместе с турецким "Вакыфбанком" и итальянским клубом "Скандиччи", в очной встрече которых ранее в среду сильнее оказался "Скандиччи" со счетом 3-2. В следующем туре "Локомотив" 27 ноября в гостях сыграет со "Скандиччи", "Браник" в тот же день примет "Вакыфбанк".