{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Волейболистки "Локомотива" обыграли словенский "Браник" в дебютном матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась в трех сетах

ТАСС, 20 ноября. Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининградской области одержал победу над словенским "Браником" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:14, 25:11) в пользу российской команды. Для "Локомотива" этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда дошла до финала чемпионата России, где уступила московскому "Динамо".

"Локомотив" и "Браник" выступают в группе B вместе с турецким "Вакыфбанком" и итальянским клубом "Скандиччи", в очной встрече которых ранее в среду сильнее оказался "Скандиччи" со счетом 3-2. В следующем туре "Локомотив" 27 ноября в гостях сыграет со "Скандиччи", "Браник" в тот же день примет "Вакыфбанк".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
"Чеховские медведи" проиграли румынскому "Динамо" и потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 34:23 в пользу хозяев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС