"Чеховские медведи" проиграли румынскому "Динамо" и потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ

ТАСС, 20 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл румынскому "Динамо" со счетом 23:34 в гостевом матче девятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бухаресте.

"Чеховские медведи" набрали шесть очков и занимают пятое место в группе D, это поражение стало для команды шестым при трех победах, команда за тур до конца группового этапа отстала от идущей второй польской "Вислы" на три очка. В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы. Таким образом, "Чеховские медведи" потеряли шансы на выход в плей-офф. "Динамо" занимает в группе первое место с 15 очками.

В следующем матче "Чеховские медведи" примут швейцарский "Шаффхаузен", встреча состоится 30 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.