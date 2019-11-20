{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Чеховские медведи" проиграли румынскому "Динамо" и потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 34:23 в пользу хозяев

ТАСС, 20 ноября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл румынскому "Динамо" со счетом 23:34 в гостевом матче девятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бухаресте.

"Чеховские медведи" набрали шесть очков и занимают пятое место в группе D, это поражение стало для команды шестым при трех победах, команда за тур до конца группового этапа отстала от идущей второй польской "Вислы" на три очка. В следующий раунд турнира выйдут две лучшие команды из группы. Таким образом, "Чеховские медведи" потеряли шансы на выход в плей-офф. "Динамо" занимает в группе первое место с 15 очками.

В следующем матче "Чеховские медведи" примут швейцарский "Шаффхаузен", встреча состоится 30 ноября.

Высшим достижением "Чеховских медведей" в Лиге чемпионов является четвертое место в сезоне-2009/10.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Французские гостиницы приостановили участие в подготовке ОИ в знак протеста против Airbnb
Отельеры считают, что контракт Airbnb и МОК нарушает их интересы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС