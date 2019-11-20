Баскетболисты "Нижнего Новгорода" уступили турецкому "Газиантепу" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 76:79 проиграл турецкому "Газиантепу" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, набравший 19 очков.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав три победы и потерпев столько же поражений. "Газиантеп" идет шестым с двумя победами и четырьмя поражениями.

В седьмом туре "Нижний Новгород" 4 декабря примет латвийский ВЭФ, "Газиантеп" в этот же день сыграет на выезде с черногорским "Морнаром".

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.