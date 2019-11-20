{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" уступили турецкому "Газиантепу" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 79:76 в пользу хозяев

ТАСС, 20 ноября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 76:79 проиграл турецкому "Газиантепу" в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Нижнего Новгорода" Иван Стребков, набравший 19 очков.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав три победы и потерпев столько же поражений. "Газиантеп" идет шестым с двумя победами и четырьмя поражениями.

В седьмом туре "Нижний Новгород" 4 декабря примет латвийский ВЭФ, "Газиантеп" в этот же день сыграет на выезде с черногорским "Морнаром".

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
WADA приостановило аккредитацию лаборатории в Бангкоке на шесть месяцев
Экспертная группа выявила несоответствие международному стандарту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС