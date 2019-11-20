Знарок: "Спартак" должен был обыгрывать "Локомотив" в основное время в матче КХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" должны были побеждать ярославский "Локомотив" в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

В среду "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" по буллитам со счетом 4:3. Красно-белые по ходу третьего периода вели со счетом 3:1. Матч прошел на "Арене-Мытищи" в связи с тем, что 23 ноября на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние встречи, пройдет совместный концерт группы "Ленинград" и Noize MC.

"Игра могла закончиться немножко по-другому, мы допустили непростительную ошибку и довели матч до валидольной концовки. А так, считаю, что мы должны были выигрывать в основное время. Здесь хорошая арена, единственное - большая площадка накладывает отпечаток. Это требует кардинального изменения тактики, потому что нужно больше кататься", - отметил Знарок.

Единственный буллит в составе "Спартака" реализовал защитник Яков Рылов. "Яша постоянно бросал буллиты, и процент у него положительный. Он не первый раз уже бросает у нас", - сказал Знарок.

Главный тренер "Локомотива" Майк Пелино считает, что хоккеистам "Спартака" чуть больше повезло. "Это была хорошая игра для болельщиков на хорошей арене, у которой большая история в КХЛ. Каждый раз, когда игра решается в серии буллитов, все может произойти, сегодня повезло "Спартаку". Но я горд тем, как мы отыгрались", - подчеркнул Пелино.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 30 матчах. "Локомотив" после 29 игр набрал 31 очко и идет восьмым на Западе.