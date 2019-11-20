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Кубок Дэвиса

Российские теннисисты заняли второе место в группе B Кубка Дэвиса

Вопрос выхода российской команды в плей-офф решится в четверг, когда завершится групповой этап

ТАСС, 20 ноября. Сборная России по теннису заняла второе место в группе B Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

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В среду прошел заключительный матч группы, в котором встретились сборные Испании и Хорватии. После двух игр испанцы обеспечили себе победу в матче, Роберто Баутиста-Агут обыграл Николу Мектича со счетом 6:1, 6:3, а Рафаэль Надаль оказался сильнее Борны Гойо - 6:4, 6:3. Испанцы одержали две победы в двух матчах, заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал.

Сборная России ранее на групповом этапе одержала победу над хорватами с общим счетом 3-0 и потерпела поражение от испанцев - 1-2. Россияне стали вторыми в группе B. В четвертьфинал Кубка Дэвиса выходят победители шести групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Вопрос участия сборной России в плей-офф турнира решится в четверг, когда состоятся последние матчи группового этапа.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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Кубок Дэвиса
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