ЦСКА проиграл "Басконии" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 21 ноября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанской "Басконии" со счетом 70:80 в гостевом матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 10 439 зрителей.

Самым результативным игроком стал форвард "Басконии" Торнике Шенгелия, в его активе 22 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрали защитники Майк Джеймс и Янис Стрелниекс - по 17.

ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе шесть побед и три поражения. "Баскония" занимает 11-е место, одержав четыре победы и потерпев пять поражений.

В следующем матче ЦСКА сыграет 22 ноября на выезде с испанским "Реалом". "Баскония" в тот же день примет петербургский "Зенит".