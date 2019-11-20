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Еврокубки

ЦСКА проиграл "Басконии" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 70:80
Баскетболисты ЦСКА Рон Бейкер и "Басконии" Пьеррия Генри EPA-EFE/DAVID AGUILAR
Описание
Баскетболисты ЦСКА Рон Бейкер и "Басконии" Пьеррия Генри
© EPA-EFE/DAVID AGUILAR

ТАСС, 21 ноября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл испанской "Басконии" со счетом 70:80 в гостевом матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в присутствии 10 439 зрителей.

Самым результативным игроком стал форвард "Басконии" Торнике Шенгелия, в его активе 22 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрали защитники Майк Джеймс и Янис Стрелниекс - по 17.

ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе шесть побед и три поражения. "Баскония" занимает 11-е место, одержав четыре победы и потерпев пять поражений.

В следующем матче ЦСКА сыграет 22 ноября на выезде с испанским "Реалом". "Баскония" в тот же день примет петербургский "Зенит".

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