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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки победили команду Шотландии на групповом этапе чемпионата Европы

Встреча завершилась со счетом 10:5

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 10:5 победила команду Шотландии в матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг.

Женскую сборную на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Лидирующие в турнирной таблице россиянки одержали седьмую победу при одном поражении, ранее они досрочно обеспечили себе выход в полуфинал турнира. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в четверг, начало - 16:00 мск.

В чемпионате Европы участвуют 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал. Две худшие команды перейдут в дивизион В.

Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира, который пройдет в Канаде (14-22 марта 2020 года). Европейские сборные разыграют семь лицензий.

Российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (в последний раз в 2016 году), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Групповой этап завершится 21 ноября, полуфиналы пройдут 22 ноября, финал - 23 ноября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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